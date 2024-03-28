россияне снова атаковали Берислав с дронов: из-за сброса взрывчатки еще двое пострадавших

Российские войска в очередной раз за сегодня атаковали Берислав в Херсонской области с помощью беспилотников, ранив двух человек, которых госпитализировали, сообщили в четверг в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"российские войска в очередной раз за день атаковали Берислав с дронов. В результате сброса взрывчатки пострадали два человека", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Как указано, 55-летний мужчина получил взрывную травму и множественные осколочные ранения ноги; у 43-летнего местного жителя диагностировали контузию, черепно-мозговую травму, ранения головы и ноги.

"Обоих пострадавших доставили в больницу в среднем состоянии тяжести. Им оказали медицинскую помощь", - сообщили в ОВА.

Во время обстрела российскими войсками Берислава ранен местный житель