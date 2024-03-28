Во время обстрела российскими войсками Берислава ранен местный житель

российские войска сегодня утром атаковали беспилотниками Берислав Херсонской области. В результате сброса взрывчатки ранения получил 38-летний местный житель. Об этом четверг сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.

С самого утра российские оккупанты атакуют Берислав. В который раз город оказался под ударом вражеских беспилотников. В результате сброса взрывчатки пострадал 38-летний местный житель - говорится в сообщении ОВА.

Как отмечается, мужчина получил взрывную травму, ранения руки и ноги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

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В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив дома и припортовую инфраструктуру, объект критической инфраструктуры, торговый центр, 2 человека погибли и 4 получили ранения.