Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
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Одесская область подверглась атакам рф: ночью враг направил ракеты и "шахеды", утром - нанес ракетные удары
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Во время обстрела российскими войсками Берислава ранен местный житель
россияне атаковали Берислав Херсонской области с помощью беспилотников, ранив 38-летнего местного жителя.
Вопрос повышения тарифов на электроэнергию пока не рассматривается - министр
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что министерство пока не рассматривает возможность повышения тарифов на электроэнергию для населения, несмотря на убытки, нанесенные недавними российскими атаками на энергетический сектор.
Помогают побеждать агрессию врага: директор "МХП-Громаді" рассказала о важности культурных проектов во время войны
Культурные проекты во время войны привлекают внимание мирового сообщества к Украине, вдохновляют мотивацией и помогают победить вражескую агрессию, рассказала директор "МХП-Громаді".
В Запорожье зафиксировали попадание трех "шахедов", разрушения есть на трех улицах - ОВА
В Запорожье под вражеские удары попали жилые дома, что привело к разрушениям на трех улицах, причем несколько домов были полностью разрушены, а еще около 10-12 получили повреждения, два человека получили ранения и были госпитализированы.
Враг пытался атаковать энергообъект Одесской области и транспортную инфраструктуру Запорожья - в Силах обороны юга сообщили детали ночной атаки
россияне пытались атаковать объект энергетики в Одесской области и транспортную инфраструктуру Запорожской области. Противовоздушная оборона уничтожила на юге 16 беспилотников.
Одесскую область утром россияне атаковали ракетой из авиации, она уничтожена над морем - Силы обороны Юга
Украинские силы противовоздушной обороны успешно перехватили управляемую ракету, запущенную российским тактическим самолетом из Черного моря в направлении Одесской области.
Чехия выделила средства на собственную инициативу по покупке снарядов для Украины
Правительство Чехии решило выделить средства на собственную инициативу по закупке снарядов для Украины за пределами ЕС. Около 20 стран выразили заинтересованность в присоединении к этой инициативе.
Одесская область подверглась атакам рф: ночью враг направил ракеты и "шахеды", утром - нанес ракетные удары
Ночью и утром российские войска атаковали Одесскую область ракетами и беспилотниками, но противовоздушная оборона уничтожила некоторые из них, предварительно, обошлось без пострадавших.
Враг за сутки убил одного жителя Донетчины и ранил еще двух
За минувшие сутки российские войска убили одного жителя Райгородка и ранили еще двух в Донецкой области.
Ночная атака "шахедами" на Харьков: есть повреждения гражданской инфраструктуры, без пострадавших
28 марта российские войска совершили многочисленные атаки по всей Харьковской области, повредив гражданскую инфраструктуру, жилые дома и детский сад, что привело к многочисленным ранениям и гибели по меньшей мере двух гражданских лиц, в том числе 12-летнего ребенка.