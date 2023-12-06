Россияне развивают сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на ВОТ

Россияне открыли "центр военно-спортивной подготовки" на базе псевдоколледжа в Луганске. Финансирование открытия центра состоялось из федерального бюджета, что указывает на целенаправленную программу по инициативе кремля. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что студенты "колледжа" с 14 лет будут подвергаться промывке мозгов и проходить подготовку к военной службе в армии рф.

Это является очередным актом нарушения международного права оккупантами, которые вербуют подростков на войну против их исторической родины. говорится в сообщении

Центр национального сопротивления призывает родителей на ВОТ уделять больше внимания патриотическому воспитанию детей и не допустить, чтобы они стали жертвами пропаганды и заложниками варварской политики кремля.

Напомним

Ранее стало известно, что российские администрации временно оккупированных территорий Украины запустили информационную кампанию с целью имитации поддержки оккупации. В частности они предлагают жителям ВОТ деньги и работу за положительные видео об оккупации