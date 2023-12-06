Россияне развивают сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на ВОТ
Киев • УНН
Оккупанты продолжают милитаризировать украинских подростков на ВОТ
Россияне открыли "центр военно-спортивной подготовки" на базе псевдоколледжа в Луганске. Финансирование открытия центра состоялось из федерального бюджета, что указывает на целенаправленную программу по инициативе кремля. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что студенты "колледжа" с 14 лет будут подвергаться промывке мозгов и проходить подготовку к военной службе в армии рф.
Это является очередным актом нарушения международного права оккупантами, которые вербуют подростков на войну против их исторической родины.
Центр национального сопротивления призывает родителей на ВОТ уделять больше внимания патриотическому воспитанию детей и не допустить, чтобы они стали жертвами пропаганды и заложниками варварской политики кремля.
Напомним
Ранее стало известно, что российские администрации временно оккупированных территорий Украины запустили информационную кампанию с целью имитации поддержки оккупации. В частности они предлагают жителям ВОТ деньги и работу за положительные видео об оккупации
Россияне развивают сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на ВОТ
Оккупанты продолжают милитаризировать украинских подростков на ВОТ.
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