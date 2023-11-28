Россияне обстреляли Сумскую область: есть погибшие и раненые, среди них ребенок

Сегодня, 28 ноября, оккупанты обстреляли город Середина-Буды, Сумской области, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, еще двое получили ранения. Среди погибших 7-летняя девочка. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что обстрел произошел около 12:30 часов. По предварительным данным россияне из РСЗО обстреляли гражданскую инфраструктуру г. Середина-Буды Сумской области.

В результате атаки оккупантов разрушено не менее 5 частных домов, из-под завалов достали тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин. Также в собственном авто ранения получили гражданский мужчина и его 7-летняя падчерица. Впоследствии девочка скончалась в больнице - говорится в заметке.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

Дополнение

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

В Херсонской области российские войска сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль в Бериславе, пострадал мужчина. Также прямо на улице из-за вражеского обстрела ранена женщина в Дудчанах.

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