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Россияне обстреляли Сумскую область: есть погибшие и раненые, среди них ребенок

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 13:56  •  6411 просмотра

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Российские войска обстреляли Середину Буд в Сумской области, в результате чего погибли 3 человека, в том числе ребенок, еще 2 получили ранения.

Сегодня, 28 ноября, оккупанты обстреляли город Середина-Буды, Сумской области, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, еще двое получили ранения. Среди погибших 7-летняя девочка. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что обстрел произошел около 12:30 часов.  По предварительным данным  россияне из РСЗО обстреляли гражданскую инфраструктуру г. Середина-Буды Сумской области.

В результате атаки оккупантов разрушено не менее 5 частных домов, из-под завалов достали тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин. Также в собственном авто ранения получили гражданский мужчина и его 7-летняя падчерица. Впоследствии девочка скончалась в больнице

- говорится в заметке.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

Дополнение 

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним 

В Херсонской области российские войска сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль в Бериславе, пострадал мужчина. Также прямо на улице из-за вражеского обстрела ранена женщина в Дудчанах. 

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
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Russians shell Sumy region: there are dead and wounded, including a child
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