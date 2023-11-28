Россияне обстреляли Сумскую область: есть погибшие и раненые, среди них ребенок
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Середину Буд в Сумской области, в результате чего погибли 3 человека, в том числе ребенок, еще 2 получили ранения.
Сегодня, 28 ноября, оккупанты обстреляли город Середина-Буды, Сумской области, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, еще двое получили ранения. Среди погибших 7-летняя девочка. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
Следователи выяснили, что обстрел произошел около 12:30 часов. По предварительным данным россияне из РСЗО обстреляли гражданскую инфраструктуру г. Середина-Буды Сумской области.
В результате атаки оккупантов разрушено не менее 5 частных домов, из-под завалов достали тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин. Также в собственном авто ранения получили гражданский мужчина и его 7-летняя падчерица. Впоследствии девочка скончалась в больнице
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.
Дополнение
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним
В Херсонской области российские войска сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль в Бериславе, пострадал мужчина. Также прямо на улице из-за вражеского обстрела ранена женщина в Дудчанах.
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Российские войска обстреляли Середину Буд в Сумской области, в результате чего погибли 3 человека, в том числе ребенок, еще 2 получили ранения.
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