россияне обстреляли Херсонскую область: погибли два человека - ОВА

На Херсонщине в результате сегодняшнего обстрела погибла 70-летняя. Также сегодня стало известно о погибшем в результате вчерашней атаки с дрона. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Херсонской ОГА Романа Мрочко.

Детали

По его словам, россияне атаковали поселок Великанское, где ударили по жилому сектору.

В результате обстрела 70-летняя женщина, которая находилась во дворе дома, получила тяжелые ранения. К сожалению, ее сердце остановилось в карете "скорой" - рассказал Мрочко.

Также глава ОВА добавил, что вечером, 20 марта, враг сбросил взрывчатку с беспилотника на село Качкаровка. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 33-летний местный житель.

россияне с дрона атаковали гражданскую машину на Херсонщине: ранен 74-летний мужчина