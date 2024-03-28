Россияне обстреляли гражданские дома в Запорожье

На Молдову надвигается облако пыли из Сахары, зацепит и Украину

Облако пыли из пустыни Сахара приближается к Молдове и Украине, создавая потенциальные проблемы со здоровьем для людей, чувствительных к загрязнению воздуха, и видимые пылевые отложения до завтрашнего вечера.