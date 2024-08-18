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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россияне обстреляли 7 общин Сумской области: 46 взрывов за ночь

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 05:47  •  32933 просмотра

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Ночью и утром российские войска совершили 19 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 46 взрывов в 7 общинах, включая авиаудары, ракетные и минометные обстрелы.

Ночью и утром россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 46 взрывов. Обстрелам подверглись Садовская, Степановская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Середино-Будская общины. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

-         ▪️Краснопільська община: осуществлены удары FPV дронами (2 взрыва), минометные обстрелы (16 взрывов), артиллерийский обстрел (10 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

-         ▪️Юнаківська община: нанесены авиаудары КАБ (3 взрыва).

-         ▪️Садівська община: осуществлен ракетный удар.

-         ▪️Степанівська община: зафиксирован ракетный удар (1 взрыв).

-         ▪️Хотінська община: нанесены авиаудары КАБ (6 взрывов).

-         ▪️Миколаївська община: был авиаудар КАБ (1 взрыв).

-         ▪️Середино-Будская громада: враг бил из РСЗО (4 взрыва).

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