Россияне обстреляли 7 общин Сумской области: 46 взрывов за ночь
Киев • УНН
Ночью и утром российские войска совершили 19 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 46 взрывов в 7 общинах, включая авиаудары, ракетные и минометные обстрелы.
Ночью и утром россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 46 взрывов. Обстрелам подверглись Садовская, Степановская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Середино-Будская общины. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
- ▪️Краснопільська община: осуществлены удары FPV дронами (2 взрыва), минометные обстрелы (16 взрывов), артиллерийский обстрел (10 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
- ▪️Юнаківська община: нанесены авиаудары КАБ (3 взрыва).
- ▪️Садівська община: осуществлен ракетный удар.
- ▪️Степанівська община: зафиксирован ракетный удар (1 взрыв).
- ▪️Хотінська община: нанесены авиаудары КАБ (6 взрывов).
- ▪️Миколаївська община: был авиаудар КАБ (1 взрыв).
- ▪️Середино-Будская громада: враг бил из РСЗО (4 взрыва).
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