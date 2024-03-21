россияне ночью ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области, за сутки убили двух жителей области

российские войска в ночь на 21 марта нанесли ракетный удар по Селидово Донецкой области. Информации о пострадавших не поступало. За прошедшие сутки оккупанты 18 раз обстреляли жилые кварталы населенных пунктов области, два человека погибли, еще двое получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

В ночь на сегодня, около 3:00, российские террористы ударили двумя ракетами по Селидовому. Повреждены по меньшей мере 11 домов (8 многоквартирных и 3 частных), админздание, магазин, гараж, три гражданских авто. Информации о пострадавших на данный момент не поступало - говорится в сообщении полиции.

За прошедшие сутки, как сообщается, полиция зафиксировала 1536 попаданий врага по области, из них 18 - по жилым кварталам.

Под ударом оказались 11 населенных пунктов: города Горняк, Красногоровка, Торецк, поселки Желанное, Очеретино, села Веселый Гай, Анновка, Максимовка, Максимильяновка, Николаевка и Новобахмутовка.

Повреждены 36 гражданских объектов - 32 жилых дома, школа, детсад и магазины.

Две управляемые авиабомбы "КАБ-500" россияне сбросили на Максимовку - погибли два человека, повреждены 10 частных домов.

Еще один "КАБ-500" оккупанты направили на Горняк. По данным полиции, двое гражданских получили ранения. Разрушениям подверглись 11 многоквартирных домов, 2 магазина, 2 учебных заведения.

Кроме того, армия рф накрыла из артиллерии Торецк, пострадали 6 частных домов.

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