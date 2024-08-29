россияне ночью отражали атаку дронов, перекрывали движение по Крымскому мосту

Движение по Крымскому мосту было перекрывали ночью на час на фоне атаки беспилотников. В мо рф утверждали о 3 сбитых БПЛА над временно оккупированным Крымом и 3 уничтоженных беспилотных катера в Черном море, пишет УНН.

Детали

Движение автотранспорта по Крымскому мосту, по данным телеграм-канала о работе моста, было временно перекрыто в 3:47. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в 4:42.

Назначенный рф так называемый «губернатор» развожаев в телеграмм-канале утверждал, что «по предварительной информации, военные на значительном удалении от берега над акваторией уничтожили 4 беспилотника и 3 БЭК». Он заявил, что никаких гражданских объектов в городе не пострадало.

мо рф в телеграм-канале утверждает, что ночью в акватории Черного моря «уничтожены» три безэкипажных катера, направлявшихся в направлении Крымского полуострова. И заявило о 3 «сбитых» БПЛА над временно оккупированным Крымом. А также двух - над территорией брянской области и 1 - над территорией Белгородской области России.

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