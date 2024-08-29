росіяни вночі відбивали атаку дронів, перекривали рух Кримським мостом
Київ • УНН
Рух Кримським мостом перекривали вночі на годину на тлі атаки безпілотників. У мо рф стверджували про 3 збиті БПЛА над тимчасово окупованим Кримом та 3 знищені безпілотні катери у Чорному морі.
Рух Кримським мостом перекривали вночі на годину на тлі атаки безпілотників. У мо рф стверджували про 3 "збиті" БПЛА над тимчасово окупованим Кримом та 3 "знищені" безпілотні катери у Чорному морі, пише УНН.
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Рух автотранспорту Кримським мостом, за даними телеграм-каналу про роботу мосту, було тимчасово перекрито о 3:47. Рух автотранспорту Кримським мостом відновлено о 4:42.
Призначений рф так званий "губернатор" розвожаєв у телеграм-каналі стверджував, що "за попередньою інформацією, військові на значному віддаленні від берега над акваторією знищили 4 безпілотники і 3 БЕК". Він заявив, що жодних цивільних об'єктів у місті не постраждало.
мо рф у телеграм-каналі стверджує, що вночі в акваторії Чорного моря "знищені" три безекіпажні катери, що прямували в напрямку Кримського півострова. І заявило про 3 "збиті" БПЛА над тимчасово окупованим Кримом. А також двох – над територією брянської області та 1 – над територією бєлгородської області росії.
Зеленський про Кримський міст: "ГУР вміє здивувати інформаційний простір"27.08.24, 17:01 • 19071 перегляд