россияне ночью обстреляли жилой сектор в Херсоне, есть повреждения многоэтажки - ОВА

Российские войска ночью обстреляли жилой район в Херсоне, повредив многоквартирный дом, но никто не пострадал, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Ночью российские войска обстреляли жилой сектор в Корабельном районе Херсона. Обломком снаряда повредило балкон и стекла в одной из квартир в многоэтажном доме. Пожилая херсонка, которая находилась в доме, не пострадала", - написал Прокудин в Telegram.

В ГСЧС также сообщили, что вечером после вражеского обстрела Херсона произошел пожар в одном из районов города. Как указано, горела вспомогательная постройка, огонь перекинулся на дом в частном жилом секторе. Поэтому пожарные сразу приступили к тушению двух очагов пожара. Пожар был быстро ликвидирован.

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