россияне ночью обстреляли центр Херсона, есть повреждения - МВА

Российские войска ночью обстреляли центр Херсона, повредив нежилые помещения, сообщил в субботу председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.

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"Этой ночью армия рф с временно оккупированного левого берега атаковала Центральный район Херсона. В частности, были повреждены нежилые помещения", - написал Мрочко в Telegram.

Также он сообщил, что Херсонская громада за минувшие сутки была обстреляна российскими оккупационными войсками 7 раз. Поражения были зафиксированы в Херсоне и Садовом. В частности, в городе были повреждены 2 частных и 1 многоэтажный дом. Раненых нет.

рф атакует: 1 погибший, 1 раненый в результате российского обстрела Херсонской области