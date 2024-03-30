рф атакует: 1 погибший, 1 раненый в результате российского обстрела Херсонской области

На Херсонщине в результате вражеской атаки 1 человек погиб, а еще 1 - получил ранения.

Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки противник активно обстреливал ряд населенных пунктов Херсонской области, включая Белозерку, Велетенское, Кизомис, Садовое, Берислав, Золотую Балку, Новоалександровку, Шляховое, Нововоронцовку, Осокоровку, и город Херсон.

российские военные устроили обстреляли жилой квартал, приводя к серьезным материальным убыткам. Указано, что многоэтажка и 2 частных дома получили были повреждены. Кроме того, были зафиксированы попадания в сотовую башню и складское помещение.

К сожалению, российская агрессия привела к потерям среди гражданского населения. Согласно полученным данным, 1 человек погиб, а еще 1 - получил ранения в результате обстрелов.

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