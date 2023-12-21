россияне не проводят идентификацию тел своих военных, чтобы не выплачивать компенсацию - спикер Генштаба

Командование российских оккупантов в оккупированной Донецкой области прекратило проводить идентификации погибших захватчиков, чтобы не выплачивать компенсацию родственникам погибших, сообщил в эфире телемарафона представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Ковалев, во временно оккупированной Донецкой области командование российских оккупантов прекратило проводить идентификации погибших захватчиков, а также пытается скрыть реальное количество потерь.

Он добавил, что это делается во избежание выплат компенсаций семьям погибших оккупантов.

"Например, в Горловке, 18 декабря, в местный морг привезли около 30 тел российских захватчиков, точнее то, что от них осталось. Фрагменты тел оккупантов их командование привезло из района штурмовых действий севернее Авдеевки. Списки личного состава российских штурмовых подразделений никто не составлял и не уточнял. Тела этих оккупантов будут захоронены, как неизвестные лица", - сказал Ковалев.

Напомним,

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 350 270 человек, 5828 танков и сотен единиц военной техники.