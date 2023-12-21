россияне на Таврическом направлении применяют наземные роботизированные платформы - Штупун

На Таврическом направлении фиксируется применение российскими оккупантами наземных роботизированных платформ. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире марафона, передает корреспондент УНН.

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" фиксируется, в частности, применение врагом наземных роботизированных платформ. Сейчас в небольшом количестве, но такой факт есть - сказал Штупун.

Он объяснил, что это дроны, которые перевозят раненых.

"Это не достаточно хорошая новость, потому что враг начинает насыщать такими технологиями линию соприкосновения. Надеемся, что это просто испытание", - добавил Штупун.

Дополнение

Российские оккупанты увеличили количество обстрелов на Таврическом направлении.