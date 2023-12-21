россияне на Таврическом направлении применяют наземные роботизированные платформы - Штупун

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
  •  44139 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
  •  108137 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
  •  108514 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
  •  107191 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
  •  107773 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
  •  109627 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
  •  108638 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
  •  105305 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
20 декабря  •  138626 просмотра

Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

Эксклюзив
Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
20 декабря  •  133639 просмотра

Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

Эксклюзив
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
19 декабря  •  157016 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
19 декабря  •  156093 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
  •  102644 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  145780 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  142775 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rossiyane-na-tavricheskom-napravlenii-primenyayut-nazemnie-robotizirovannie-platformi-shtupun

россияне на Таврическом направлении применяют наземные роботизированные платформы - Штупун

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 14:45  •  10425 просмотра

Read in English

Российские войска используют роботизированные платформы на Таврическом направлении

На Таврическом направлении фиксируется применение российскими оккупантами наземных роботизированных платформ. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире марафона, передает корреспондент УНН.

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" фиксируется, в частности, применение врагом наземных роботизированных платформ. Сейчас в небольшом количестве, но такой факт есть

- сказал Штупун.

Он объяснил, что это дроны, которые перевозят раненых.

"Это не достаточно хорошая новость, потому что враг начинает насыщать такими технологиями линию соприкосновения. Надеемся, что это просто испытание", - добавил Штупун.

Дополнение

Российские оккупанты увеличили количество обстрелов на Таврическом направлении.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
росіяни на Таврійському напрямку застосовують наземні роботизовані платформи - Штупун
Russians use ground robotic platforms in the Tauride direction - Stupun
Новости по теме

россияне на Таврическом направлении применяют наземные роботизированные платформы - Штупун

Российские войска используют роботизированные платформы на Таврическом направлении.

Война •   •  10425 просмотра
россияне на Таврическом направлении применяют наземные роботизированные платформы - Штупун

Нидерланды выделят пакет зимней помощи Украине в размере 102 млн евро

Нидерланды выделяют 102 миллиона евро зимней помощи Украине, включая средства на гуманитарную помощь, разминирование, инфраструктуру и энергетическую поддержку, как часть большего пакета помощи на сумму 2 миллиарда евро, запланированного на 2024 год.

Экономика •   •  10287 просмотра
Нидерланды выделят пакет зимней помощи Украине в размере 102 млн евро

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Тарас Ратушный прокомментировал принятие парламентом закона о легализации медицинского каннабиса в Украине, но указал и на недостатки.

Общество •   •  44139 просмотра
Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

КРАИЛ подтвердил отсутствие российского следа в PIN-UP

В Комиссии уточнили, что компания прошла проверки правоохранительных органов, которые не подтвердили контроль резидентами российской федерации за деятельностью общества, о которых ранее упоминали в СМИ.

Экономика •   •  9824 просмотра
КРАИЛ подтвердил отсутствие российского следа в PIN-UP

Марию Певчих, соратницу Навального, объявили в розыск в рф

Мария Певчих, глава Фонда борьбы с коррупцией и соратница Алексея Навального, объявлена в российский розыск, хотя конкретные обвинения не уточняются.

Новости Мира •   •  9152 просмотра
Марию Певчих, соратницу Навального, объявили в розыск в рф

Суд уменьшил залог экс-главе Верховного Суда Князеву до 20 млн гривен

Залог для экс-главы Верховного суда Всеволода Князева был уменьшен с 27 до 20 миллионов гривен, но он остается под стражей до 2 февраля. Это произошло после его задержания по делу о взяточничестве, связанном с акциями Полтавского горно-обогатительного комбината компании Ferrexpo.

Криминал и ЧП •   •  10714 просмотра
Суд уменьшил залог экс-главе Верховного Суда Князеву до 20 млн гривен

Оккупанты на Херсонщине врываются ночью в дома жителей с проукраинской позицией и арестовывают их - ГУР

Российские силовики усиливают репрессии на оккупированной Херсонщине, врываясь ночью в дома и арестовывая жителей с проукраинскими взглядами, сообщает главное управление разведки министерства обороны Украины.

Война •   •  12325 просмотра
Оккупанты на Херсонщине врываются ночью в дома жителей с проукраинской позицией и арестовывают их - ГУР

Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности

Украина и США подписали Меморандум о сотрудничестве с целью повышения ядерной и радиационной безопасности. Документ предусматривает совместные проекты по оценке безопасности, аварийного реагирования и обмена опытом в сфере регулирования.

Экономика •   •  13593 просмотра
Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности

Конгресс США ушел на каникулы, оставив вопрос помощи Украине и границы до января

Каникулы в Конгрессе США оставляют нерешенными такие вопросы, как помощь Украине и безопасность границ, что делает январь непростым.

Политика •   •  19840 просмотра
Конгресс США ушел на каникулы, оставив вопрос помощи Украине и границы до января

Скорсезе получит награду за жизненные достижения на Берлинском кинофестивале

Мартин Скорсезе получит награду за жизненные достижения - Почетного Золотого медведя - на Берлинском международном кинофестивале в феврале. 81-летнего режиссера отмечают за его личный и одновременно универсальный кинематографический артистизм.

Культура •   •  15066 просмотра
Скорсезе получит награду за жизненные достижения на Берлинском кинофестивале