россияне на Таврическом направлении применяют наземные роботизированные платформы - Штупун
Киев • УНН
Российские войска используют роботизированные платформы на Таврическом направлении
На Таврическом направлении фиксируется применение российскими оккупантами наземных роботизированных платформ. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире марафона, передает корреспондент УНН.
В операционной зоне ОСУВ "Таврия" фиксируется, в частности, применение врагом наземных роботизированных платформ. Сейчас в небольшом количестве, но такой факт есть
Он объяснил, что это дроны, которые перевозят раненых.
"Это не достаточно хорошая новость, потому что враг начинает насыщать такими технологиями линию соприкосновения. Надеемся, что это просто испытание", - добавил Штупун.
Дополнение
Российские оккупанты увеличили количество обстрелов на Таврическом направлении.
россияне на Таврическом направлении применяют наземные роботизированные платформы - Штупун
Российские войска используют роботизированные платформы на Таврическом направлении.
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