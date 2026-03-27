россияне атаковали транспортную инфраструктуру Чернигова и ранили железнодорожника
Киев • УНН
Оккупанты ударили по транспортным объектам и пищевому предприятию Чернигова. Ранение получил 36-летний работник железной дороги, он госпитализирован.
В Чернигове российские войска атаковали транспортную инфраструктуру, ранен железнодорожник, сообщил в пятницу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Вчера в течение дня были попадания "гераней" в Чернигове", - написал Чаус.
Вечером - удары по транспортной инфраструктуре. Ранен 36-летний работник железной дороги. Он в больнице сейчас
По его словам, также "около 15:00 - удар по территории пищевого предприятия, повреждено складское помещение, оборудование и продукция".
Всего за прошедшие сутки по области было 40 обстрелов - 62 взрыва, добавил Чаус.
