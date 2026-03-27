росіяни атакували транспортну інфраструктуру Чернігова та поранили залізничника
Київ • УНН
Окупанти вдарили по транспортних об'єктах та харчовому підприємству Чернігова. Поранення отримав 36-річний працівник залізниці, він госпіталізований.
У Чернігові російські війська атакували транспортну інфраструктуру, поранено залізничника, повідомив у п'ятницю голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Учора протягом дня були влучання "гераней" у Чернігові", - написав Чаус.
Ввечері - удари по транспортній інфраструктурі. Поранений 36-річний працівник залізниці. Він у лікарні зараз
З його слів, також "близько 15:00 - удар по території харчового підприємства, пошкоджене складське приміщення, обладнання і продукція".
Усього протягом минулої доби по області було 40 обстрілів - 62 вибухи, додав Чаус.
Російська атака на підприємство на Полтавщині залишила тисячі людей без газу27.03.26, 09:29 • 2686 переглядiв