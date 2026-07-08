россияне ударили по энергетике и АЗС на Полтавщине, 8500 потребителей без света
Киев • УНН
В Полтавской области российские войска атаковали объект энергетики и АЗС. Без света остались 8500 абонентов в 36 населенных пунктах, трое человек ранены.
В Полтавской области российские войска атаковали объект энергетики и АЗС, есть пострадавшие, без света остались 8500 потребителей в 36 населенных пунктах региона, сообщил в среду глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в соцсетях, пишет УНН.
В результате вчерашней атаки на объект энергетики произошло аварийное отключение электроэнергии для бытовых и юридических потребителей. Без света около 8500 абонентов в 36 населенных пунктах
По его словам, аварийные бригады АО "Полтаваоблэнерго" уже работают над восстановлением электроснабжения.
О том, что "враг атаковал один из объектов энергетики в Полтавском районе" и что "предварительно, трое человек получили травмы", Дякивнич сообщил накануне около 23 часов.
После полуночи он также указал, что "БпЛА врага атаковал автозаправочную станцию в Полтавском районе". Предварительно – без пострадавших.
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