С начала войны враг выпустил по Украине более семи тысяч ракет - Воздушные силы
Киев • УНН
В то же время, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УНН сообщил, сколько обломков сбитых вражеских целей попали к ним на экспертизу.
С начала полномасштабного вторжения россия выпустила по территории Украины 7400 ракет. Около 1600 вражеских целей были сбиты. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.
"7400 ракет различных типов запущено по нашему государству с начала полномасштабного вторжения. В этой цифре посчитаны все ракеты - С-300 и С-400 их около трети от общего количества, Х-22, баллистические ракеты, только около 900 баллистических ракет Искандер-М полетело по Украине", - отметил Игнат.
Он уточнил, что из общего количества запущенных по Украине ракет около 1600 вражеских целей были сбиты.
В то же время, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УНН сообщил, сколько обломков сбитых вражеских целей попали к ним на экспертизу.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения в КНИИСЭ было направлено более 10 тысяч объектов исследований российского оружия.
"Если говорить о ракетах, бывает исследуем по 2-3 объекта в день. У нас много экспертов. Если взять в целом, то это за 10 тысяч точно. Где-то около 14 тысяч. Мы так считали. БПЛА у нас было, если взять иранских 1756, и плюс российского производства - 300, получилось 2 тысячи. Плюс разные другие", - отметил Рувин.
Напомним.
Ранее Александр Рувин рассказал, что за время войны в КНИИСЭ исследовали более 20 тонн частей и обломков российских ракет и БПЛА.
С начала войны враг выпустил по Украине более семи тысяч ракет - Воздушные силы
В то же время, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УНН сообщил, сколько обломков сбитых вражеских целей попали к ним на экспертизу.
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