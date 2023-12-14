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россия усиливает репрессии против украинцев в оккупации - ГУР

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 09:35  •  5864 просмотра

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Российские войска усиливают репрессии на оккупированных территориях Украины, отказывают гражданам в предоставлении базовых услуг за отказ от российских паспортов и используют поведенческих аналитиков во время обысков для усиления давления.

российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины усиливают давление на местное население, сообщает Главное управление разведки министерства обороны, пишет УНН

Детали 

В ГУР отмечают, что россия значительно активизировала запугивание и репрессии в связи с подготовкой к так называемым выборам президента рф, а также для выявления противников российского порабощения.  

Оккупационные администрации создают ужасные и невыносимые условия для тех граждан, кто отказывается получать российские паспорта: людям отказывают в предоставлении медицинской и социальной помощи, лишают доступа к электроэнергии и системе водоснабжения

- говорится в сообщении ГУР в Telegram.

В составе карательно-репрессивных групп, которые проводят систематические  обыски частных домов украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, российские захватчики начали использовать специалистов по анализу поведения.

При осуществлении так называемых "проверок документов" и обысков "специалисты" пристально следят за владельцем жилья, создавая дополнительное психологическое давление.

Пытаясь запугать и установить тотальный контроль за местным населением, россияне на оккупированных украинских территориях пытаются обрубить все возможные каналы связи и доступа к информации

- указали в разведке.

В частности, для получения разрешения и возможности пользоваться мобильным интернетом украинцы в оккупации должны обратиться к подконтрольным россиянам провайдерам. В этих компаниях, как сообщается, на телефоны людей вводят неизвестные коды, что может свидетельствовать о скрытой установке шпионских программ.

Дополнение

На временно оккупированных территориях Украины оккупанты усилили меры по противодействию подполью и поиску партизан. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
росія посилює репресії проти українців в окупації - ГУР
Russia intensifies repressions against Ukrainians in occupation - the GUR
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