россия усиливает репрессии против украинцев в оккупации - ГУР

российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины усиливают давление на местное население, сообщает Главное управление разведки министерства обороны, пишет УНН.

Детали

В ГУР отмечают, что россия значительно активизировала запугивание и репрессии в связи с подготовкой к так называемым выборам президента рф, а также для выявления противников российского порабощения.

Оккупационные администрации создают ужасные и невыносимые условия для тех граждан, кто отказывается получать российские паспорта: людям отказывают в предоставлении медицинской и социальной помощи, лишают доступа к электроэнергии и системе водоснабжения - говорится в сообщении ГУР в Telegram.

В составе карательно-репрессивных групп, которые проводят систематические обыски частных домов украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, российские захватчики начали использовать специалистов по анализу поведения.

При осуществлении так называемых "проверок документов" и обысков "специалисты" пристально следят за владельцем жилья, создавая дополнительное психологическое давление.

Пытаясь запугать и установить тотальный контроль за местным населением, россияне на оккупированных украинских территориях пытаются обрубить все возможные каналы связи и доступа к информации - указали в разведке.

В частности, для получения разрешения и возможности пользоваться мобильным интернетом украинцы в оккупации должны обратиться к подконтрольным россиянам провайдерам. В этих компаниях, как сообщается, на телефоны людей вводят неизвестные коды, что может свидетельствовать о скрытой установке шпионских программ.

Дополнение

На временно оккупированных территориях Украины оккупанты усилили меры по противодействию подполью и поиску партизан.