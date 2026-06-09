россия теряет 30 тысяч солдат ежемесячно, нужно усиливать давление - Зеленский

Украина вместе с партнерами должна продолжать давление на россию, поскольку агрессор несет значительные потери на фронте и сталкивается с растущими проблемами в экономике и логистике. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ вместе с Президентом Эстонии Аларом Карисом, передает УНН.

По словам главы государства, нынешние месяцы могут стать определяющими для дипломатических процессов по завершению войны.

Нужно четкое движение в дипломатии, чтобы россии не казалось, что война еще может что-то принести. Украинские позиции на фронте сильны. россия теряет ежемесячно более 30 тысяч своих солдат убитыми и тяжелоранеными

Президент подчеркнул, что Украина также продолжает наносить эффективные удары по логистике и военной инфраструктуре рф.

Сильно и наше дальнобойное влияние на российскую логистику, на российскую нефтепереработку, на российское военное производство. В временно оккупированном Крыму и части регионов россии уже дефицит бензина и местами нет нормальной связи. российский бюджет с пробоинами. Надо давить дальше и вывести россию на дипломатический трек