Россия шпионила за военными базами НАТО через камеры в дверных звонках в поисках оружия для Украины - разведка Нидерландов

Российские хакеры получили доступ к камерам в дверных звонках, чтобы следить за перевозкой военной техники в Украину. Операцию раскрыли спецслужбы Нидерландов.

Россия шпионила за военными базами НАТО через гражданские камеры, подключенные к интернету. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на разведывательные службы Нидерландов, информирует УНН. Детали Отмечается, что кремлевские хакеры получили доступ к устройствам для мониторинга передачи военной техники в Украину. Расследование нидерландских спецслужб выявило, что российская операция была направлена на камеры в дверных звонках, которые были установлены на маршрутах военных перевозок, с целью выяснить, какое оружие доставлялось в Киев. Организации, использующие IP-камеры на этих маршрутах, получили предупреждение, чтобы они могли принять меры - предупредили спецслужбы. Они назвали это "масштабной российской операцией" и заявили, что она была направлена на "европейские государства-члены НАТО, включая Нидерланды и Украину". Издание указывает, что хотя разведывательные службы не уточнили тип взломанных камер, системы дверных звонков часто используются людьми для мониторинга своей собственности с мобильных телефонов. Затем хакеры используют легкодоступные программы для сканирования устройств, которые могут быть доступными. Напомним Ранее The Telegraph сообщало, что российские хакеры похитили учетные данные британских госслужащих и сотрудников МИД, использовав уязвимость в системах Fortinet. Похищенные логины и пароли продают в даркнете. российский хакер в США признал причастность к атакам на критическую инфраструктуру Украины