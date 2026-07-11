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Россия шпионила за военными базами НАТО через камеры в дверных звонках в поисках оружия для Украины - разведка Нидерландов

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Российские хакеры получили доступ к камерам в дверных звонках, чтобы следить за перевозкой военной техники в Украину. Операцию раскрыли спецслужбы Нидерландов.

Россия шпионила за военными базами НАТО через камеры в дверных звонках в поисках оружия для Украины - разведка Нидерландов

Россия шпионила за военными базами НАТО через гражданские камеры, подключенные к интернету. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на разведывательные службы Нидерландов, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что кремлевские хакеры получили доступ к устройствам для мониторинга передачи военной техники в Украину. Расследование нидерландских спецслужб выявило, что российская операция была направлена на камеры в дверных звонках, которые были установлены на маршрутах военных перевозок, с целью выяснить, какое оружие доставлялось в Киев.

Организации, использующие IP-камеры на этих маршрутах, получили предупреждение, чтобы они могли принять меры

- предупредили спецслужбы.

Они назвали это "масштабной российской операцией" и заявили, что она была направлена на "европейские государства-члены НАТО, включая Нидерланды и Украину".

Издание указывает, что хотя разведывательные службы не уточнили тип взломанных камер, системы дверных звонков часто используются людьми для мониторинга своей собственности с мобильных телефонов. Затем хакеры используют легкодоступные программы для сканирования устройств, которые могут быть доступными.

Напомним

Ранее The Telegraph сообщало, что российские хакеры похитили учетные данные британских госслужащих и сотрудников МИД, использовав уязвимость в системах Fortinet. Похищенные логины и пароли продают в даркнете.

российский хакер в США признал причастность к атакам на критическую инфраструктуру Украины03.05.26, 17:31 • 3896 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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