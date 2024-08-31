Россия планирует привлечь студентов с оккупированных территорий к ремонту военной техники

Россия планирует организовать практику для студентов с оккупированных территорий в мастерских ВС РФ. В частности, чтобы они ремонтировали технику оккупантов.ф Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Детали

По данным информационного ресурса, речь идет о студентах захваченных техникумов. Россияне запланировали организовать им практику на производственных мастерских, в которых ремонтируется поврежденная техника оккупационных войск.

В ЦНС отметили, что таким образом враг сознательно планирует подвергать юношей опасности, а также «прикрываться за их спиной».

«Это очередное нарушение международного права не останется безнаказанным», - говорится в сообщении.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей и в дальнейшем сообщать о ситуации и всех, кто причастен к командировке на производственную практику, чтобы «ни один из преступников не избежал наказания».

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