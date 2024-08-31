Россия планирует привлечь студентов с оккупированных территорий к ремонту военной техники

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский об операции в курской области: "важный для нас результат там - это пополнение обменного фонда"

Зеленский об операции в курской области: "важный для нас результат там - это пополнение обменного фонда"

  •  39849 просмотра
Необходимо поставить точку российскому террору: Зеленский отметил важность уничтожения российской авиации

Необходимо поставить точку российскому террору: Зеленский отметил важность уничтожения российской авиации

  •  50251 просмотра
«Важная, конструктивная встреча": делегация Украины обсудила потребности ВСУ с главой Пентагона

«Важная, конструктивная встреча": делегация Украины обсудила потребности ВСУ с главой Пентагона

  •  51594 просмотра
Продвижение рф на Покровском направлении не связано с операцией ВСУ в Курской области - президент Чехии

Продвижение рф на Покровском направлении не связано с операцией ВСУ в Курской области - президент Чехии

  •  51618 просмотра
Удар по Харькову: 7 погибших, 77 пострадавших, продолжаются спасательные работы

Удар по Харькову: 7 погибших, 77 пострадавших, продолжаются спасательные работы

  •  41667 просмотра
публикации
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

  •  104779 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  108685 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  113370 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

  •  119079 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  117291 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

  •  74 просмотра
Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

  •  19338 просмотра
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа 2024, 03:07  •  102666 просмотра
Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

29 августа 2024, 12:06  •  95696 просмотра
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа 2024, 03:03  •  110929 просмотра
Актуальное
Россия планирует привлечь студентов с оккупированных территорий к ремонту военной техники

Россия планирует привлечь студентов с оккупированных территорий к ремонту военной техники

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 01:04  •  17295 просмотра

Read in English

Оккупанты намерены организовать практику для студентов захваченных техникумов в мастерских ВС РФ. Центр национального сопротивления предупреждает о нарушении международного права и призывает сообщать о причастных к этому.

Россия планирует организовать практику для студентов с оккупированных территорий в мастерских ВС РФ. В частности, чтобы они ремонтировали технику оккупантов.ф Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Детали

По данным информационного ресурса, речь идет о студентах захваченных техникумов. Россияне запланировали организовать им практику на производственных мастерских, в которых ремонтируется поврежденная техника оккупационных войск.

В ЦНС отметили, что таким образом враг сознательно планирует подвергать юношей опасности, а также «прикрываться за их спиной».

«Это очередное нарушение международного права не останется безнаказанным», - говорится в сообщении.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей и в дальнейшем сообщать о ситуации и всех, кто причастен к командировке на производственную практику, чтобы «ни один из преступников не избежал наказания».

росіяни хочуть ввести в навчальну програму на окупованих територіях вивчення віршів про "сво" - Спротив29 августа 2024, 13:43 • 14416 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024
  •  60911 просмотра

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины
  •  59646 просмотра

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины

Эксклюзив
Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни
  •  61144 просмотра

Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали
  •  52674 просмотра

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024
  •  66314 просмотра

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт
  •  95199 просмотра

Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Эксклюзив
Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий
  •  89303 просмотра

Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий

Эксклюзив
Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"
  •  74204 просмотра

Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"

Эксклюзив
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
  •  119079 просмотра

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Эксклюзив
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  117291 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Популярные

Удар по Харькову: 7 погибших, 77 пострадавших, продолжаются спасательные работы

Удар по Харькову: 7 погибших, 77 пострадавших, продолжаются спасательные работы

  •  41667 просмотра
Продвижение рф на Покровском направлении не связано с операцией ВСУ в Курской области - президент Чехии

Продвижение рф на Покровском направлении не связано с операцией ВСУ в Курской области - президент Чехии

  •  51618 просмотра
«Важная, конструктивная встреча": делегация Украины обсудила потребности ВСУ с главой Пентагона

«Важная, конструктивная встреча": делегация Украины обсудила потребности ВСУ с главой Пентагона

  •  51594 просмотра
Необходимо поставить точку российскому террору: Зеленский отметил важность уничтожения российской авиации

Необходимо поставить точку российскому террору: Зеленский отметил важность уничтожения российской авиации

  •  50251 просмотра
Зеленский об операции в курской области: "важный для нас результат там - это пополнение обменного фонда"

Зеленский об операции в курской области: "важный для нас результат там - это пополнение обменного фонда"

  •  39849 просмотра

Публикации

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

  •  104779 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  108685 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  113370 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

  •  119079 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  117291 просмотра

Война

ООН позволяет Украине «проецировать силу» на территорию РФ - представитель Британии

ООН позволяет Украине «проецировать силу» на территорию РФ - представитель Британии

  •  17118 просмотра
Россия планирует привлечь студентов с оккупированных территорий к ремонту военной техники

Россия планирует привлечь студентов с оккупированных территорий к ремонту военной техники

  •  18389 просмотра
Олещук процитировал Залужного после увольнения с должности командующего ПС

Олещук процитировал Залужного после увольнения с должности командующего ПС

  •  16241 просмотра
Остин подтвердил непоколебимую поддержку США Украине на встрече с Умеровым

Остин подтвердил непоколебимую поддержку США Украине на встрече с Умеровым

  •  18487 просмотра
Генштаб: 179 боевых столкновений за сутки, горячее всего на Покровском направлении

Генштаб: 179 боевых столкновений за сутки, горячее всего на Покровском направлении

  •  29962 просмотра

политика

Ким Чен Ын получил новую партию орловских рысаков из России

Ким Чен Ын получил новую партию орловских рысаков из России

  •  4848 просмотра
ООН позволяет Украине «проецировать силу» на территорию РФ - представитель Британии

ООН позволяет Украине «проецировать силу» на территорию РФ - представитель Британии

  •  17118 просмотра
Россия планирует привлечь студентов с оккупированных территорий к ремонту военной техники

Россия планирует привлечь студентов с оккупированных территорий к ремонту военной техники

  •  18389 просмотра
Прокуратура Турции требует суда для 16-летней девушки за оскорбление Эрдогана

Прокуратура Турции требует суда для 16-летней девушки за оскорбление Эрдогана

  •  12184 просмотра
Олещук процитировал Залужного после увольнения с должности командующего ПС

Олещук процитировал Залужного после увольнения с должности командующего ПС

  •  16241 просмотра

Война

ООН позволяет Украине «проецировать силу» на территорию РФ - представитель Британии

ООН позволяет Украине «проецировать силу» на территорию РФ - представитель Британии

  •  17118 просмотра
Россия планирует привлечь студентов с оккупированных территорий к ремонту военной техники

Россия планирует привлечь студентов с оккупированных территорий к ремонту военной техники

  •  18389 просмотра
Олещук процитировал Залужного после увольнения с должности командующего ПС

Олещук процитировал Залужного после увольнения с должности командующего ПС

  •  16241 просмотра
Остин подтвердил непоколебимую поддержку США Украине на встрече с Умеровым

Остин подтвердил непоколебимую поддержку США Украине на встрече с Умеровым

  •  18487 просмотра
Генштаб: 179 боевых столкновений за сутки, горячее всего на Покровском направлении

Генштаб: 179 боевых столкновений за сутки, горячее всего на Покровском направлении

  •  29962 просмотра

политика

Ким Чен Ын получил новую партию орловских рысаков из России

Ким Чен Ын получил новую партию орловских рысаков из России

  •  4848 просмотра
ООН позволяет Украине «проецировать силу» на территорию РФ - представитель Британии

ООН позволяет Украине «проецировать силу» на территорию РФ - представитель Британии

  •  17118 просмотра
Россия планирует привлечь студентов с оккупированных территорий к ремонту военной техники

Россия планирует привлечь студентов с оккупированных территорий к ремонту военной техники

  •  18389 просмотра
Прокуратура Турции требует суда для 16-летней девушки за оскорбление Эрдогана

Прокуратура Турции требует суда для 16-летней девушки за оскорбление Эрдогана

  •  12184 просмотра
Олещук процитировал Залужного после увольнения с должности командующего ПС

Олещук процитировал Залужного после увольнения с должности командующего ПС

  •  16241 просмотра

Новости Бизнеса

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

  •  25387 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

  •  33686 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  63093 просмотра

Экономика

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

  •  9655 просмотра
Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

  •  22849 просмотра
В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

  •  17298 просмотра
Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа

Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа

  •  16779 просмотра
Киевщина усиливает энергоустойчивость громад: в четырех районах планируют установить 14 когенерационных установок

Киевщина усиливает энергоустойчивость громад: в четырех районах планируют установить 14 когенерационных установок

  •  16290 просмотра

Киев

Первый пробный поезд прошел по обновленному участку метро в Киеве

Первый пробный поезд прошел по обновленному участку метро в Киеве

  •  4608 просмотра
Миллионные убытки на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчику сообщили о подозрении

Миллионные убытки на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчику сообщили о подозрении

  •  20820 просмотра
На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

  •  20654 просмотра
В Киеве умерли три человека от осложнений лихорадки Западного Нила - КГГА

В Киеве умерли три человека от осложнений лихорадки Западного Нила - КГГА

  •  24694 просмотра
В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

  •  30994 просмотра