Россия планирует привлечь студентов с оккупированных территорий к ремонту военной техники
Киев • УНН
Оккупанты намерены организовать практику для студентов захваченных техникумов в мастерских ВС РФ. Центр национального сопротивления предупреждает о нарушении международного права и призывает сообщать о причастных к этому.
Россия планирует организовать практику для студентов с оккупированных территорий в мастерских ВС РФ. В частности, чтобы они ремонтировали технику оккупантов.ф Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Детали
По данным информационного ресурса, речь идет о студентах захваченных техникумов. Россияне запланировали организовать им практику на производственных мастерских, в которых ремонтируется поврежденная техника оккупационных войск.
В ЦНС отметили, что таким образом враг сознательно планирует подвергать юношей опасности, а также «прикрываться за их спиной».
«Это очередное нарушение международного права не останется безнаказанным», - говорится в сообщении.
В конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей и в дальнейшем сообщать о ситуации и всех, кто причастен к командировке на производственную практику, чтобы «ни один из преступников не избежал наказания».
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