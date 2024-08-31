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Росія планує залучити студентів з окупованих територій до ремонту військової техніки

Росія планує залучити студентів з окупованих територій до ремонту військової техніки

Київ • УНН

 • 111808 перегляди

Окупанти мають намір організувати практику для студентів захоплених технікумів у майстернях ЗС РФ. Центр національного спротиву попереджає про порушення міжнародного права та закликає повідомляти про причетних до цього.

Росія планує організувати практику для студентів з окупованих територій у майстернях ЗС РФ. Зокрема, щоб вони ремонтували техніку окупантів.ф Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Деталі

За даними інформаційного ресурсу, мова йде про студентів захоплених технікумів. Росіяни запланували організувати їм практику на виробничих майстернях, в яких ремонтується пошкоджена техніка окупаційних військ.

У ЦНС наголосили, що таким чином ворог свідомо планує наражати юнаків на небезпеку, а також "прикриватись за їх спиною".

"Це чергове порушення міжнародного права не залишиться безкарним", - йдеться у повідомленні.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей і надалі повідомляти про ситуацію та всіх, хто причетний до відрядження на виробничу практику, щоб "жоден зі злочинців не уник покарання".

росіяни хочуть ввести в навчальну програму на окупованих територіях вивчення віршів про “сво” - Спротив29.08.24, 16:43 • 15475 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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