Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары из минометов и ствольной артиллерии по границе Черниговской области, в результате чего было зафиксировано 6 взрывов. Об этом сообщили во вторник в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

«В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 6 взрывов », - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook.

В Новгород-Северской громаде произошло 5 взрывов, вероятно, из миномета, в направлении населенного пункта Михальчина Слобода. В Семеновской громаде был зафиксирован один взрыв, вероятно, от ствольной артиллерии, в направлении населенного пункта Блешня.

Не было сообщений о погибших или раненых среди местного населения в результате этих обстрелов.

Дополнение

российские войска на прошлой неделе 56 раз ударили по 20 населенным пунктам Черниговской области, в результате чего прогремел 191 взрыв. Из-за атак рф около 20 человек обратились за медицинской помощью.