российские шпионы могли летать беспилотниками над военными базами Великобритании, чтобы получить информацию о секретной программе обучения Великобритании для украинских солдат, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

По данным СМИ, российская разведка проявила "значительный" интерес к операции "Интерфлекс", возглавляемому Великобританией многонациональному плану подготовки и поддержки Вооруженных сил Украины.

Справочник по угрозам полевой армии, опубликованный в конце прошлого года, предупреждает, что российские спецслужбы "регулярно используют" разведывательные средства для "сбора наземных действий Великобритании, включая обучение Вооруженных сил Украины".

В справочнике утверждается, что это предполагает использование "дистанционно управляемых систем летательных аппаратов, мобильного и пехотного наблюдения, виртуальных и физических подходов к провайдерам обучения и заинтересованности журналистов-расследователей".

"Это правительство очень серьезно относится к безопасности наших военных учреждений", — сказал The Times представитель Министерства обороны Великобритании.

"Существует ряд надежных мер для защиты наших людей и сайтов".

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Министерство обороны Великобритании с июля 2022 года в рамках операции "Интерфлекс" совместно с украинскими военными проводит обучение новобранцев ведению боя в городских условиях.

К июню прошлого года армия сообщила, что собирается обучить 37 000 новобранцев, и военные усилия отчаянно нуждаются в готовых к бою солдатах для пополнения передовых сил.

Interflex, преемник Operational Orbital, похожий по функциям, представлен как пятинедельный курс, призванный превратить простых украинских граждан в высококвалифицированных воинов.

Но учитывая то, что Кремль предупредил западных союзников Украины не вмешиваться, и угрожал Британии из-за ее материальной поддержки, британским солдатам было сказано, чтобы они были в курсе возможной российской слежки.

Руководство, предоставленное солдатам, предупреждает, что агенты уже обращались к инструкторам за информацией о программе, сообщает The Times.

Он также предупреждает о "уязвимостях", включая учебные районы и ключевые логистические объекты.