россия конфискует энергетические активы у "недружественных" европейских стран
Киев • УНН
путин подписал указы о конфискации россией энергетических активов у европейских компаний, которые считаются "недружественными", что коснется немецкой Wintershall и австрийской OMV. Компенсация будет определена россией.
Президент россии владимир путин подписал указы, наделяющие правительство рф полномочиями по конфискации и принудительной продаже новым российским владельцам миллиардных активов, принадлежащих европейским энергетическим компаниям. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Как пишет издание, в опубликованном в среду указе кремль распорядился создать новые российские компании, которые получат доли в Южнороссийском нефтегазовом месторождении, которое сейчас принадлежит австрийской OMV и немецкой Wintershall.
Отмечается, что эти две крупнейшие европейские энергетические компании, представляющие страны, которые москва считает "недружественными", вместе владеют 60-процентной долей в буровой площадке на Крайнем Севере россии.
Хотя компании теоретически получат компенсацию за свои инвестиции, сумму, которую они получат от продажи, будет определять россия. Это будет крупнейшим изъятием активов в новейшей истории страны,
Справочно
Отмечается, что многие западные энергетические компании объявили о своем полном уходе из России с начала войны в феврале 2022 года, в том числе американская Exxon Mobil и норвежская Equinor. Однако другие компании, такие как как Shell, BP, TotalEnergies и Wintershall, столкнулись с практическими трудностями при сворачивании своего бизнеса в стране и возвращении своих средств.
Эксперты предупреждают, что отсутствие западных инвестиций в сочетании с эмбарго на поставки ключевого оборудования и технологий для разведки и бурения нефти и газа означает, что флагманский российский сектор добычи ископаемого топлива, скорее всего, столкнется с долгосрочным снижением производительности, несмотря на лазейки в санкциях и высокие цены на нефть и газ,
Образ путина стал слишком депрессивным, поэтому роспропаганда делает из него "бодрого" - разведка20 декабрь 2023, 05:30 • 30092 просмотра
россия конфискует энергетические активы у "недружественных" европейских стран
путин подписал указы о конфискации россией энергетических активов у европейских компаний, которые считаются "недружественными", что коснется немецкой Wintershall и австрийской OMV. Компенсация будет определена россией.
Вражеская атака на Полтавщину: обломки, вероятно, беспилотника окупантов упали на жилой дом
Обломки, вероятно, вражеского беспилотника попали в жилой дом в Миргородском районе Полтавской области, никто не пострадал. Убытки будет оценивать комиссия.
В ЕС сделали первый шаг к разрешению охоты на волков
Европейская комиссия планирует снизить охранный статус волков, разрешив охоту на них. Это является следствием давления со стороны фермеров и охотников
На Киевщине зафиксировано движение вражеских беспилотников, работает ПВО - ОВА
Жителей Киевщины призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.
Яворовские забавы на подарок Понтифику, как напоминание об украинских детях
Посол Украины при Святом Престоле подарил Папе Франциску накануне Рождества традиционные яворовские игрушки, символизирующие напоминание о детях, которые страдают в Украине из-за войны.
Оккупационный суд Крыма оштрафовал мусульманскую общину "Алушта" на 100 тысяч рублей за хранение книг исламских богословов – "Крымская солидарность"
Подконтрольный россии суд Крыма оштрафовал мусульманскую общину "Алушта" на 100 000 рублей за хранение исламских богословских книг, что было расценено как продолжение религиозных преследований.
Зеленский провел ряд важных совещаний: в центре внимания - доступ журналистов на фронт
Президент Украины Зеленский обсудил вопросы улучшения коммуникации о войне, в том числе улучшение доступа журналистов к линии фронта. Он также проанализировал эффективность укрытий.
"Хлопок" в оккупированном Донецке: что известно
По данным Telegram-канала, под обстрел якобы попало троллейбусное депо.
Оборонные нужды, гуманитарное разминирование и восстановление Украины: Зеленский поговорил с премьером Новой Зеландии
Президент Украины Зеленский поблагодарил премьер-министра Новой Зеландии за поддержку против россии и обсудил дальнейшее сотрудничество в сфере обороны и восстановления. Они также обсудили предстоящий Глобальный саммит мира.
Сумщина под ударом: россияне 14 раз атаковали приграничные населенные пункты
Российские войска 14 раз атаковали Сумскую область, задев шесть населенных пунктов и вызвав 62 взрыва.