Президент россии владимир путин подписал указы, наделяющие правительство рф полномочиями по конфискации и принудительной продаже новым российским владельцам миллиардных активов, принадлежащих европейским энергетическим компаниям. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, в опубликованном в среду указе кремль распорядился создать новые российские компании, которые получат доли в Южнороссийском нефтегазовом месторождении, которое сейчас принадлежит австрийской OMV и немецкой Wintershall.

Отмечается, что эти две крупнейшие европейские энергетические компании, представляющие страны, которые москва считает "недружественными", вместе владеют 60-процентной долей в буровой площадке на Крайнем Севере россии.

Хотя компании теоретически получат компенсацию за свои инвестиции, сумму, которую они получат от продажи, будет определять россия. Это будет крупнейшим изъятием активов в новейшей истории страны, - отмечает издание.

Справочно

Отмечается, что многие западные энергетические компании объявили о своем полном уходе из России с начала войны в феврале 2022 года, в том числе американская Exxon Mobil и норвежская Equinor. Однако другие компании, такие как как Shell, BP, TotalEnergies и Wintershall, столкнулись с практическими трудностями при сворачивании своего бизнеса в стране и возвращении своих средств.

Эксперты предупреждают, что отсутствие западных инвестиций в сочетании с эмбарго на поставки ключевого оборудования и технологий для разведки и бурения нефти и газа означает, что флагманский российский сектор добычи ископаемого топлива, скорее всего, столкнется с долгосрочным снижением производительности, несмотря на лазейки в санкциях и высокие цены на нефть и газ, - отмечает издание.

Образ путина стал слишком депрессивным, поэтому роспропаганда делает из него "бодрого" - разведка