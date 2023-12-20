Образ путина стал слишком депрессивным, поэтому роспропаганда делает из него "бодрого" - разведка

Образ российского диктатора владимира путина стал слишком депрессивным. Поэтому пропаганда пытается сделать из него более бодрого человека. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

По словам Юсова, российское зазомбированное несение надо дальше кормить пропагандой и поддерживать уровень зазомбированности. И конечно Кремль и кремлевские технологи и пропагандисты внимательно следят за настроением внутри россии и за теми словами и нарративами, которые больше работают с точки зрения поддержки тех или иных месседжей и какой-то генеральной линии.

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"Действительно, был определенный период, когда образ российского диктатора стал слишком депрессивным даже для российской аудитории. Но в последнее время его пытаются выравнивать, делать из него более бодрого, человека, который может даже самостоятельно паспорт принести на регистрацию во время псевдовыборной кампании или какие-то другие дерзкие вещи вроде целой пресс-конференции. Тем не менее, это все имитация и не более", - заявил Юсов.

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