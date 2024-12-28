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россия изменила тактику ракетных ударов по Украине - разведка Британии

россия изменила тактику ракетных ударов по Украине - разведка Британии

Киев  •  УНН

 • 5330 просмотра

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россия изменила тактику ракетных атак во второй половине 2024 года, накапливая запасы между ударами. Последний масштабный удар 12-13 декабря включал около 90 ракет и 180 дронов-камикадзе.

Во второй половине этого года российская федерация изменила тактику ракетных ударов по Украине. Отныне оккупанты накапливают запасы между ударами, а затем осуществляют большие и менее частые волны ударов. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети Х, передает УНН.

Детали

Разведка Британии объяснила, что в ночь с 12 на 13 декабря 2024 года россия осуществила очередную масштабную атаку на Украину.

Как и в атаках, произошедших в ноябре и ранее, были задействованы российские авиационные средства дальнего радиуса действия и тактические авиационные средства, которые запускали различные типы крылатых ракет и баллистических ракет воздушного базирования

- говорится в заметке.

По их данным, авиационные средства поддерживались крылатыми ракетами наземного базирования SAGARIS, запущенными с активов Черноморского флота, а также дронами-камикадзе, которые использовались с нескольких стартовых точек.

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Отмечается, что в целом было использовано примерно 90 ракет вместе с не менее 180 дронами-камикадзе.

Начиная с августа 2024 года, очень вероятно, что россия выбрала тактику накопления запасов между ударами, а затем осуществляет более крупные и менее частые волны ударов, в отличие от более регулярных и мелких атак, которые проводились ранее в этом году

- отметили в министерстве.

По их данным, состав и целевые объекты атаки 12-13 декабря были похожи на предыдущие атаки, сосредоточенные на критической национальной инфраструктуре Украины и промышленности, а также попытки подавить украинскую ПВО и аэродромы путем насыщения их дронами-камикадзе.

В разведке Британии подытожили, что "россия сохраняет способность и запасы для использования таких средств в меньших масштабах, как карательная мера, с минимальным предупреждением или без него".

Напомним 

российская армия утром 13 декабря осуществила очередную массированную атаку по Украине.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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