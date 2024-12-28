россия изменила тактику ракетных ударов по Украине - разведка Британии

Во второй половине этого года российская федерация изменила тактику ракетных ударов по Украине. Отныне оккупанты накапливают запасы между ударами, а затем осуществляют большие и менее частые волны ударов. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети Х, передает УНН.

Детали

Разведка Британии объяснила, что в ночь с 12 на 13 декабря 2024 года россия осуществила очередную масштабную атаку на Украину.

Как и в атаках, произошедших в ноябре и ранее, были задействованы российские авиационные средства дальнего радиуса действия и тактические авиационные средства, которые запускали различные типы крылатых ракет и баллистических ракет воздушного базирования

По их данным, авиационные средства поддерживались крылатыми ракетами наземного базирования SAGARIS, запущенными с активов Черноморского флота, а также дронами-камикадзе, которые использовались с нескольких стартовых точек.

Отмечается, что в целом было использовано примерно 90 ракет вместе с не менее 180 дронами-камикадзе.

Начиная с августа 2024 года, очень вероятно, что россия выбрала тактику накопления запасов между ударами, а затем осуществляет более крупные и менее частые волны ударов, в отличие от более регулярных и мелких атак, которые проводились ранее в этом году