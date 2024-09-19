Россия готовила переворот в Армении и тренировала для этого боевиков

Служба национальной безопасности Армении предотвратила попытку вооруженного госпереворота в стране, сообщает Следственный комитет республики, пишет УНН.

Как заявляет Ереван, следователи раскрыли группу из пятерых граждан Армении, двоих выходцев из Нагорного Карабаха и нескольких неустановленных лиц, которые с начала года вербовали армян в наемнический российский "Армянский батальон" ("АрБат").

Боевикам обещали ежемесячную зарплату 220 тыс. рублей и военную подготовку на некоей базе батальона "АрБат". Наемников вывозили в Ростов-на-Дону и проверяли на идеологическую верность, в том числе через полиграф. Предполагалось, что после этого они вернутся в Армению и начнут вооруженный переворот.

Армения заявляет, что часть наемников отказалась участвовать в этой операции, а другие не успели довести замысел до конца.

Сейчас задержаны трое участников заговора, еще четверо в розыске. Один из участников заговора — командир карабахского добровольческого батальона "Черные пантеры" и ветеран войны за Нагорный Карабаха Сероб Гаспарян, он задержан, пишет издание Pastinfo. Гаспарян находится в оппозиции к правительству Армении и настаивал на мирном урегулировании ситуации с Нагорным Карабахом.

"Армянский батальон" — подразделение, которое начало формироваться в сентябре 2022 года и окончательно сложилось в 2023-м. Сейчас оно входит в так называемую Интернациональную бригаду "Пятнашка", подчиненную псевдо-ЧВК "Редут", которая в свою очередь подконтрольна Минобороны РФ. "Пятнашка" воюет на стороне "ДНР" с 2014 года.

В 2023 году "Армянский батальон" возглавил бывший наемник ЧВК "Вагнер", уроженец Карабаха Айк Гаспарян, пишет росийсское издание "Важные истории". Гаспарян попал в ЧВК из колонии строгого режима, где отбывал семилетний срок за вооруженное ограбление, а уже в январе 2023-го получил медаль лично из рук Владимира Путина.

После заявлений СК Армении он обвинил власти республики в том, что они "ведут страну к развалу и краху" и заявил, что его батальон придет в Армению только если "сам армянский народ обратится с призывом о помощи от внешнего врага".

До 2024 года "Армянский батальон" никак не проявлялся и действовал только как подкрепление, рассказывало его командование. С этого лета формирование, вероятно, задействовано в попытках отразить наступление ВСУ в Курской области.