Росія готувала переворот у Вірменії і тренувала для цього бойовиків

Служба національної безпеки Вірменії запобігла спробі збройного держперевороту в країні, повідомляє Слідчий комітет республіки, пише УНН.

Як заявляє Єреван, слідчі викрили групу з п'ятьох громадян Вірменії, двох вихідців із Нагірного Карабаху та кількох невстановлених осіб, які від початку року вербували вірмен у найманський російський "Вірменський батальйон" ("АрБат").

Бойовикам обіцяли щомісячну зарплату 220 тис. рублів і військову підготовку на якійсь базі батальйону "АрБат". Найманців вивозили в Ростов-на-Дону і перевіряли на ідеологічну вірність, зокрема через поліграф. Передбачалося, що після цього вони повернуться до Вірменії і почнуть збройний переворот.

Вірменія заявляє, що частина найманців відмовилася брати участь у цій операції, а інші не встигли довести задум до кінця.

Наразі затримано трьох учасників змови, ще четверо в розшуку. Один з учасників змови - командир карабаського добровольчого батальйону "Чорні пантери" і ветеран війни за Нагірний Карабах Сероб Гаспарян, його затримали, пише видання Pastinfo. Гаспарян перебуває в опозиції до уряду Вірменії і наполягав на мирному врегулюванні ситуації з Нагірним Карабахом.

"Вірменський батальйон" - підрозділ, який почав формуватися у вересні 2022 року й остаточно склався у 2023-му. Наразі він входить до так званої Інтернаціональної бригади "Пятнашка", підпорядкованої псевдо-ЧВК "Редут", яка зі свого боку підконтрольна Міноборони РФ. "Пятнашка" воює на боці "ДНР" із 2014 року.

У 2023 році "Вірменський батальйон" очолив колишній найманець ПВК "Вагнер", уродженець Карабаху Айк Гаспарян, пише російське видання "Важные истории". Гаспарян потрапив у ПВК із колонії суворого режиму, де відбував семирічний термін за збройне пограбування, а вже в січні 2023-го отримав медаль особисто з рук Володимира Путіна.

Після заяв СК Вірменії він звинуватив владу республіки в тому, що вона "веде країну до розвалу і краху" і заявив, що його батальйон прийде до Вірменії, тільки якщо "сам вірменський народ звернеться із закликом про допомогу від зовнішнього ворога".

До 2024 року "Вірменський батальйон" ніяк не проявляв себе і діяв тільки як підкріплення, розповідало його командування. З цього літа формування, ймовірно, задіяне у спробах відбити наступ ЗСУ в Курській області.