россия атаковала дронами порт Николаева: повреждены три иностранных судна, двое погибших
Киев • УНН
Утром 17 июля РФ атаковала дронами "Shahed-238" портовую инфраструктуру Николаева. Повреждены три гражданских судна, погибли двое граждан Украины.
рф утром атаковала дронами портовую инфраструктуру Николаева, три иностранных судна повреждены, погибли два человека, сообщили в Николаевской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, утром 17 июля военнослужащие вооруженных сил рф осуществили атаку ударными беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed-238" по портовой инфраструктуре города Николаева.
В результате вражеской атаки повреждены три гражданских судна под иностранными флагами, пришвартованные на территории портовых предприятий города. В результате одного из попаданий погибли двое граждан Украины, находившихся на борту иностранного судна
Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
В Институте изучения войны (ISW) указывали, что "российские войска возобновляют кампанию ударов по украинской портовой инфраструктуре вдоль побережья Черного моря".
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