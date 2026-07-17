россия атаковала дронами порт Николаева: повреждены три иностранных судна, двое погибших

рф утром атаковала дронами портовую инфраструктуру Николаева, три иностранных судна повреждены, погибли два человека, сообщили в Николаевской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

По данным следствия, утром 17 июля военнослужащие вооруженных сил рф осуществили атаку ударными беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed-238" по портовой инфраструктуре города Николаева.

В результате вражеской атаки повреждены три гражданских судна под иностранными флагами, пришвартованные на территории портовых предприятий города. В результате одного из попаданий погибли двое граждан Украины, находившихся на борту иностранного судна