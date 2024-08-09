Российский дрон атаковал гражданское авто в Херсоне: пострадала женщина

В Днепровском районе Херсона российские войска атаковали гражданскую машину с дрона. 29-летняя женщина получила взрывную травму и ранения, ее доставили в больницу, сообщили в Херсонской ОВА в пятницу, пишет УНН.

российские войска атаковали с дрона гражданскую машину в Днепровском районе Херсона. В результате вражеского удара 29-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение предплечья. "Скорая" доставила пострадавшую в больницу для оказания медпомощи - сообщили в ОВА в Telegram.

Ранее сегодня в больницу обратилась жительница Херсона, которая вчера вечером попала под российский удар. У 72-летней потерпевшей диагностировали взрывную травму и осколочное ранение ноги. Ее состояние - легкое. Пострадавшей оказали необходимую медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

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