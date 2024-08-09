Российский дрон атаковал гражданское авто в Херсоне: пострадала женщина
Киев • УНН
В Днепровском районе Херсона российские войска атаковали гражданскую машину с дрона. 29-летняя женщина получила взрывную травму и ранения, ее доставили в больницу. Ранее 72-летняя жительница города также пострадала от вражеского удара.
В Днепровском районе Херсона российские войска атаковали гражданскую машину с дрона. 29-летняя женщина получила взрывную травму и ранения, ее доставили в больницу, сообщили в Херсонской ОВА в пятницу, пишет УНН.
российские войска атаковали с дрона гражданскую машину в Днепровском районе Херсона. В результате вражеского удара 29-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение предплечья. "Скорая" доставила пострадавшую в больницу для оказания медпомощи
Ранее сегодня в больницу обратилась жительница Херсона, которая вчера вечером попала под российский удар. У 72-летней потерпевшей диагностировали взрывную травму и осколочное ранение ноги. Ее состояние - легкое. Пострадавшей оказали необходимую медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Херсонская область: ночью сбиты два "шахеда", россияне попали в инфраструктуру, 6 раненых9 августа 2024, 05:37 • 28647 просмотров