российские войска обстреляли больницу в Херсоне, погиб медик

В четверг, 2 июля, российские войска обстреляли больницу в Херсоне, в результате чего погиб медик, есть раненый. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Детали

Отмечается, что враг нанес очередной циничный удар по гражданской инфраструктуре Херсона, под прицелом оказалось одно из лечебных учреждений города.

В результате обстрела вспыхнул пожар на втором этаже двухэтажного здания больницы. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание, работая в условиях постоянной опасности и угрозы повторных вражеских атак. К сожалению, эта атака унесла жизнь человека. Погиб медицинский работник, который до последнего выполнял свой долг. Еще одна медицинская работница получила ранение - ей оказывается вся необходимая помощь - говорится в сообщении.

Напоминаем

2 июля в Херсонской области в результате российских обстрелов погибло трое человек, более 40 ранено. Враг атаковал рейсовый автобус и административное здание, повреждены десятки домов и автомобилей.

рф атаковала беспилотником центр Херсона: погибла женщина, 10 раненых