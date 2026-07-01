РФ атаковала беспилотником центр Херсона: погибла женщина, 10 раненых
Киев • УНН
Российская армия атаковала беспилотником центр Херсона. В результате удара одна женщина погибла, еще 10 человек получили ранения, на месте возник пожар.
Армия рф атаковала беспилотником центр Херсона, погибла женщина, еще 10 человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Одна женщина погибла, еще 10 человек пострадали в результате атаки российского БпЛА. На месте попадания в центре города возник пожар
Спасатели, несмотря на угрозу повторных вражеских атак, оперативно ликвидировали возгорание.
РФ атаковала дроном маршрутку в Херсоне: двое погибших, пятеро раненых01.07.26, 07:50 • 3212 просмотров