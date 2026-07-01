РФ атаковала беспилотником центр Херсона: погибла женщина, 10 раненых

Армия рф атаковала беспилотником центр Херсона, погибла женщина, еще 10 человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Одна женщина погибла, еще 10 человек пострадали в результате атаки российского БпЛА. На месте попадания в центре города возник пожар - говорится в сообщении.

Спасатели, несмотря на угрозу повторных вражеских атак, оперативно ликвидировали возгорание.

РФ атаковала дроном маршрутку в Херсоне: двое погибших, пятеро раненых