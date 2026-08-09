Российская война будет всё более ощутимой у них дома, в россии — Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на каждый российский удар будет ответ, и война станет более ощутимой в россии. Он поблагодарил Силы обороны за удары по российской нефтепереработке и инфраструктуре.
На каждый российский удар будет наш ответ. Российская война будет всё более ощутимой для них дома, в россии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передаёт УНН.
В течение дня были доклады Премьер-министра Корецкого. Говорил также с Главнокомандующим Драпатым — о защите наших городов, о наших ответах россии. Вполне справедливые ответы есть, на каждый российский удар будет наш ответ. Российская война будет всё более ощутимой для них дома, в россии
Президент Украины поблагодарил сегодня Вооружённые Силы и Службу безопасности Украины: "продолжается операция против российской нефтепереработки, это очень ощутимо для них, были также поражения российских ЗРК и радиолокационных станций, были и наши ответы по российской инфраструктуре в Азовском и Чёрноморском регионах".
Единственная причина, почему это до сих пор продолжается, — это российское нежелание заканчивать эту войну
В Одесской области после атаки рф 300 тыс. семей остались без света, треть уже подключили к электроснабжению — Зеленский09.08.26, 20:27 • 2468 просмотров