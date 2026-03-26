Российская артиллерия атаковала Херсонскую ТЭЦ и убила сотрудницу
Киев • УНН
Армия рф нанесла артиллерийский удар по Херсонской ТЭЦ, в результате чего погибла Ольга Басенко. Специалисты работают на месте происшествия после обстрела.
Россияне снова нанесли удары из артиллерии по Херсонской ТЭЦ Группы Нафтогаз. Во время обстрела погибла наша коллега Ольга Басенко, работница химического цеха
В Нафтогазе также выразили соболезнования родным и близким погибшей Ольги Басенко.
В компании подчеркнули, что обстрелы Херсонской ТЭЦ — системные. Они не имеют никакого военного смысла. Это террор.
Сейчас соответствующие службы и наши специалисты работают на месте, насколько позволяет ситуация с безопасностью