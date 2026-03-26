Російська артилерія атакувала Херсонську ТЕЦ та вбила працівницю
Київ • УНН
Армія рф вдарила по Херсонській ТЕЦ з артилерії, загинула працівниця хімічного цеху Ольга Басенко, передає УНН із посиланням на Нафтогаз.
росіяни знову завдали ударів з артилерії по Херсонській ТЕЦ Групи Нафтогаз. Під час обстрілу загинула наша колега Ольга Басенко, працівниця хімічного цеху
У Нафтогазі також висловили співчуття рідним і близьким загиблої Ольги Басенко.
У компанії наголосили, що обстріли Херсонської ТЕЦ — системні. Вони не мають жодного військового сенсу. Це терор.
Зараз відповідні служби та наші фахівці працюють на місці, наскільки дозволяє безпекова ситуація