Российская армия ударила по 7 общинам Сумщины - насчитано 135 взрывов
Киев • УНН
Российские военные атаковали семь населенных пунктов в Сумской области Украины 9 декабря, что привело к 135 взрывам из различных видов артиллерии, включая минометы и беспилотники.
В течение дня 9 декабря российские военные совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 135 взрывов. Об этом сообщили в Сумские ОВА, передает УНН.
Детали
Под российским огнем 9 декабря были такие общины Сумщины:
- Хотинская община: российские военные били из минометов (7 взрывов).
- Белопольская община: осуществлены минометные обстрелы (23 взрывы), обстрел с помощью FPV-дрона (1 взрыв), обстрел из АГС (60 взрывов) и обстрелы из артиллерии (6 взрывов).
- Эсманьская община: зафиксировано 11 взрывов из минометов.
- Шалигинская община: был минометный обстрел (4 взрыва).
- Дружбовская община: 3 мины сбросила армия РФ на территорию громады.
- Середино-Будская община: осуществлен минометный обстрел (19 взрывов).
- Краснопольская община: зафиксирован сброс ВОГа с БпЛА (1 взрыв).
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Российская армия ударила по 7 общинам Сумщины - насчитано 135 взрывов
Российские военные атаковали семь населенных пунктов в Сумской области Украины 9 декабря, что привело к 135 взрывам из различных видов артиллерии, включая минометы и беспилотники.
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