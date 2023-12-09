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Российская армия ударила по 7 общинам Сумщины - насчитано 135 взрывов

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 22:05  •  5042 просмотра

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Российские военные атаковали семь населенных пунктов в Сумской области Украины 9 декабря, что привело к 135 взрывам из различных видов артиллерии, включая минометы и беспилотники.

В течение дня 9 декабря российские военные совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 135 взрывов. Об этом сообщили в Сумские ОВА, передает УНН.

Детали

Под российским огнем 9 декабря были такие общины Сумщины:

  • Хотинская община: российские военные били из минометов (7 взрывов).
  • Белопольская община: осуществлены минометные обстрелы (23 взрывы), обстрел с помощью FPV-дрона (1 взрыв), обстрел из АГС (60 взрывов) и обстрелы из артиллерии (6 взрывов).
  • Эсманьская община: зафиксировано 11 взрывов из минометов.
  • Шалигинская община: был минометный обстрел (4 взрыва).
  • Дружбовская община: 3 мины сбросила армия РФ на территорию громады.
  • Середино-Будская община: осуществлен минометный обстрел (19 взрывов).
  • Краснопольская община: зафиксирован сброс ВОГа с БпЛА (1 взрыв).

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Російська армія вдарила по 7 громадах Сумщини — нараховано 135 вибухів
Russian army strikes 7 communities in Sumy region - 135 explosions counted
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