Российская армия ударила по 7 общинам Сумщины - насчитано 135 взрывов

"Блэкауты могут быть": Галущенко об атаке на энергосистему зимой

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что, хотя отключения электроэнергии могут произойти, если энергосистема будет критически повреждена, ожидается, что любые перебои в электроснабжении будут временными.