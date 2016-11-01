Российский самолет в шестой раз за год нарушил воздушное пространство Эстонии

Отмечается, что во вторник в 09:33 в районе острова Вайндлоо самолет ВВС России Aн-148 без разрешения нарушил воздушное пространство Эстонии.

Российский самолет находился на эстонской территории примерно минуту. Транспондер самолета был включен, также был представлен полетный план.

По сообщении штаба Сил обороны, на момент нарушения у экипажа самолета не было радиоконтакта с авиадиспетчерской службой Эстонии.

Как сообщал УНН, 7 октября истребитель Вооруженных сил РФ Су-27 нарушил эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндлоо.