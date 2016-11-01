Російський літак вшосте за рік порушив повітряний простір Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сили безпеки Естонії повідомили, що російський літак вшосте цього року порушив повітряний простір Естонії, передає УНН з посиланням на Delfi.
Зазначається, що у вівторок о 09:33 в районі острова Вайндлоо літак ВПС Росії Aн-148 без дозволу порушив повітряний простір Естонії.
Російський літак знаходився на естонській території приблизно хвилину. Транспондер літака був включений, також був представлений польотний план.
За повідомленні генштабу Сил оборони, на момент порушення у екіпажу літака не було радіоконтакту з авіадиспетчерської службою Естонії.
Як повідомляв УНН, 7 жовтня винищувач Збройних сил РФ Су-27 порушив естонський повітряний простір в районі острова Вайндлоо.