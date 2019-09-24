Российский хакер признался в краже данных американских банков
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Российский хакер Андрей Тюрин признался, что совершил самую большую из известных кибератак против финансовых учреждений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Тюрин признался, что участвовал в краже данных более чем 80 млн клиентов JPMorgan Chase & Co. и других учреждений. Кибератака принесла хакеру сотни миллионов долларов.
Тюрин может быть приговорен к длительному сроку заключения и провести за решеткой до 30 лет.
По данным следствия, примерно с 2012 года по середину 2015 года Тюрин проводил хакерские атаки на американские компании, в том числе, похитив личные данные более 100 млн человек.
Тюрин действовал в составе преступной группы, три других члена которой находились в Израиле. Двое из них были арестованы властями Израиля в 2015 году и экстрадированы в США в 2016-м, третий арестован властями США в 2016-м.
Напомним, єкстрадированному из Грузии в США гражданину России грозит до 92 лет тюрьмы.