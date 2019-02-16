Российский футболист пополнил ряды одесского "Черноморца"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. 28-летний нападающий Василий Павлов заключил контракт с участником УПЛ - ФК "Черноморец". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
В команде "моряков" центрфорвард будет выступать под 24 номером. Другие детали перехода остались неизвестными.
28-летний Павлов играл в таких командах, как: "Юнит" Самара, "Академия" Тольятти, "Крылья Советов" Самара, "Рубин-2" Казань, ФК "Химки", "Торпедо" Армавир, "Зоркий" Красногорск - все Россия, "Дачия" (Кишинев, Молдавия), "Бранн" (Берген, Норвегия), "Тетекс" (Македония).
В прошлом году защищал цвета ФК "Вентспилс" (Латвия) - 19 игр, 1 мяч, 2 голевые передачи. В еврокубковых турнирахпровив 13 матчей, забил 3 гола.
Добавим, что "моряки" перед возобновлением УПЛ занимают предпоследнее место в турнирной таблице (12 очков).