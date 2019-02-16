Російський футболіст поповнив ряди одеського "Чорноморця"

У команді "моряків" центрфорвард виступатиме під 24 номером. Інші деталі переходу залишились невідомими.

28-річний Павлов грав в таких командах, як: "Юніт" Самара, "Академія" Тольятті, "Крила Совєтов" Самара, "Рубін-2" Казань, ФК "Хімкі", "Торпедо" Армавір, "Зоркий" Красногорськ - всі Росія, "Дачія" (Кишинів , Молдавія), "Бранн" (Берген, Норвегія), "Тетекс" (Македонія).

У минулому році захищав кольори ФК "Вентспілс" (Латвія) - 19 ігор, 1 м'яч, 2 гольові передачі. У єврокубкових турнірахпровів 13 матчів, забив 3 голи.

Додамо, що "моряки" перед поновленням УПЛ займають передостаннє місце в турнірній таблиці (12 очок).