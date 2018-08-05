Российский боксер Ковалев нокаутом проиграл пояс чемпиона мира

Весь бой Ковалев имел инициативу на помосте, но в седьмом раунде все изменилось. Сначала колумбиец ударом правой отправил визави в нокдаун. Впоследствии россиянин еще раз оказался на полу, и после третьего падения рефери остановил бой - техническая победа Альвареса.



Отметим, что Альварес продолжил беспроигрышную серию в профессиональной карьере - 24 победы. Для Ковалева поражение стало третьим при 32 победах и 1 ничьей.



Добавим, ранее Ковалев в 2016 и 2017 годах дважды проигрывал американцу Андре Уорду.



Напомним, абсолютный чемпион мира в первой весовой категории Александр Усик заявляет, что на данный момент ему неинтересно идти в политику.