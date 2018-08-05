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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 24621 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 85872 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120143 просмотра

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8 марта, 10:25 • 127952 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Российский боксер Ковалев нокаутом проиграл пояс чемпиона мира

Российский боксер Ковалев нокаутом проиграл пояс чемпиона мира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO россиянин Сергей Ковалев провел поединок с колумбийцем Елейдером Альварез, передает корреспондент УНН.

Весь бой Ковалев имел инициативу на помосте, но в седьмом раунде все изменилось. Сначала колумбиец ударом правой отправил визави в нокдаун. Впоследствии россиянин еще раз оказался на полу, и после третьего падения рефери остановил бой - техническая победа Альвареса.

Отметим, что Альварес продолжил беспроигрышную серию в профессиональной карьере - 24 победы. Для Ковалева поражение стало третьим при 32 победах и 1 ничьей.

Добавим, ранее Ковалев в 2016 и 2017 годах дважды проигрывал американцу Андре Уорду.

Напомним, абсолютный чемпион мира в первой весовой категории Александр Усик заявляет, что на данный момент ему неинтересно идти в политику.

Украинские Национальные Новости

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