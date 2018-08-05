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Російський боксер Ковальов нокаутом програв пояс чемпіона світу

Російський боксер Ковальов нокаутом програв пояс чемпіона світу

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Чемпіон світу в напівважкій ваговій категорії по версії WBO росіянин Сергій Ковальов провів поєдинок із колумбійцем Елейдером Альварезом, передає кореспондент УНН.

Весь бій Ковальов мав ініціативу на помосту, але в сьомому раунді все змінилося. Спочатку колумбієць ударом правою відправив візаві в нокдаун. Згодом росіянин ще раз опинився на підлозі, і після третього падіння рефері зупинив бій – технічна перемога Альвареса.

Відзначимо, що Альварес продовжив безпрограшну серію в професійній кар'єрі – 24 звитяги. Для Ковальова поразка стала 3-ю при 32 перемогах і 1 нічиї.

Додамо, раніше Ковальов в 2016 і 2017 роках двічі програвав американцю Андре Уорду.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу у першій ваговій категорії Олександр Усик заявляє, що на даний момент йому нецікаво йти в політику.

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