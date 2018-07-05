Российский бизнесмен, который торговал тест-системами, может быть выдворен из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Руководитель ООО "Диагностические системы Украина" Константин Бурков, который является гражданином РФ, не имеет разрешения на работу в Украине. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Государственной службе занятости Украины.
Так, в ведомстве уточнили, что и работодатель Буркова в лице ООО "Диагностические системы Украина" также не имеет разрешения на "применение труда иностранца".
"Разрешение на применение в Украине труда гражданина Российской Федерации Константина Буркова государственной службой занятости не выдавалось. Также сообщаем о том, что работодателю в лице ООО "Диагностические системы Украина", разрешения на применение труда иностранцев государственной службой занятости не выдавались", - говорится в ответе на запрос УНН.
Отметим, что, согласно данным Реестра Минюста, Бурков является руководителем ООО "Диагностические системы Украина" с 2011 года. Основателем указанной компании является отец Буркова - Анатолий - тоже гражданин РФ с регистрацией в Нижнем Новгороде.
Напомним, что ООО "Диагностические системы Украины", имея в конечных бенефициарах россиянина, и несмотря на действие антироссийских санкций в Украине, торгует на территории нашего государства российскими тест-системами для исследования донорской крови.
Согласно данным публичной системы закупок "Прозорро", компания даже участвует в тендерных закупках украинских больниц, которым в течение последних двух лет поставила своего товара минимум на полмиллиона гривен.
Кроме этого, "Диагностические системы Украины" получили акцепт от международного закупочного агентства Crown Agents на поставку в Украину российских тест-систем на общую сумму около 120 тыс. долларов.
В Минздраве обратились к Crown Agents с требованием не покупать средства медицинского назначения у россиян. Как в закупочном агентстве отреагировали на позицию нашего Министерства пока неизвестно.
Добавим также, что нарушение украинского законодательства со стороны иностранных граждан, или лиц без гражданства в соответствии с положениями Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", может быть основанием для выдворения таких лиц с территории нашего государства.