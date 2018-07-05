Російський бізнесмен, що торгував тест-системами, може бути видворений з України

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Керівник ТОВ “Діагностичні системи Україна” Костянтин Бурков, що є громадянином РФ, не має дозволу на роботу в Україні. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Державній службі зайнятості України.

Так, у відомстві уточнили, що і роботодавець Буркова в особі ТОВ “Діагностичні системи Україна” також не має дозволу на “застосування праці іноземця”.

“Дозвіл на застосування в Україні праці громадянина Російської Федерації Костянтина Буркова державною службою зайнятості не видавався. Також повідомляємо про те, що роботодавцю, в особі ТОВ "Діагностичні системи Україна", дозволи на застосування праці іноземців державною службою зайнятості не видавалися”, — йдеться у відповіді на запит УНН.

Зауважимо, що, згідно з даними Реєстру Мін'юсту, Бурков є керівником ТОВ “Діагностичні системи Україна” з 2011 року. Засновником вказаної компанії є батько Буркова — Анатолій — теж громадянин РФ із реєстрацією у Нижньому Новгороді.

Нагадаємо, що ТОВ “Діагностичні системи Україна”, маючи у кінцевих бенефіціарах росіянина, і попри дію антиросійських санкцій в Україні, торгує на території нашої держави російськими тест-системами для дослідження донорської крові.

Відповідно до даних публічної системи закупівель “Прозорро”, компанія навіть бере участь у тендерних закупівлях українських лікарень, яким протягом останніх двох років поставила свого товару щонайменше на півмільйона гривень

Окрім цього, “Діагностичні системи Україна” отримали акцепт від міжнародної закупівельної агенції Crown Agents на постачання в Україну російських тест-систем на загальну суму близько 120 тис. доларів.

У МОЗ звернулися до Crown Agents із вимогою не купувати засоби медичного призначення у росіян. Як у закупівельній агенції відреагували на позицію нашого Міністерства поки невідомо.

Додамо також, що порушення українського законодавства з боку іноземних громадян, або ж осіб без громадянства, відповідно до положень закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", може бути підставою для видворення таких осіб із території нашої держави. 

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