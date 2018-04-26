Российский адвокат Полозов получил право работать в Украине

“Друзья, хорошая новость. Теперь я официально являюсь адвокатом в Украине. Ура!” — написал Полозов.

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Также он выложил на своей страничке фото “Удостоверение адвоката Украины” Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Как сообщал УНН, российский адвокат Николай Полозов написал книгу о деле лидера крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и оккупированный Крым.