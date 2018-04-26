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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский адвокат Полозов получил право работать в Украине

Киев • УНН

 • 8505 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Российский адвокат Николай Полозов, который защищал Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, получил право на адвокатскую деятельность в Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Российский адвокат Полозов получил право работать в Украине

“Друзья, хорошая новость. Теперь я официально являюсь адвокатом в Украине. Ура!” — написал Полозов.

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Также он выложил на своей страничке фото “Удостоверение адвоката Украины” Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Как сообщал УНН, российский адвокат Николай Полозов написал книгу о деле лидера крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и оккупированный Крым.

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