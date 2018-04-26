Російський адвокат Полозов отримав право працювати в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Російський адвокат Микола Полозов, який захищав Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, отримав право на адвокатську діяльність в Україні. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Друзі, добра новина. Тепер я офіційно є адвокатом в Україні. Ура!” — написав Полозов.
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Також він виклав на своїй сторінці фото “Посвідчення адвоката України” Національної асоціації адвокатів України.
Як повідомляв УНН, російський адвокат Микола Полозов написав книгу про справу лідера кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і окупований Крим.